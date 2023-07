Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Benno K. sich früher krank fühlte oder Schmerzen hatte, ging er zum Arzt. Und auch nur dann. Heute wirbt der 53-Jährige aus dem westlichen Donnersbergkreis in seinem Umfeld für die Darmkrebsvorsorge. Wie wichtig sie ist, muss er am eigenen Leib leidvoll erfahren.

Alles fing damit an, dass Benno K. (Name von der Redaktion geändert) von einer Fistel am Darmausgang geplagt wurde. Diese Hohlräume, die sich als Gänge im Bereich des Afters ausbilden,