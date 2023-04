Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war eines der letzten Spiele in diesem Jahr: Durch den 3:1-Heimsieg gegen den SSV Dreisen erzwingt der TuS Dannenfels aber noch ein Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Es soll am Sonntag auf neutralem Platz in Kirchheimbolanden stattfinden. Gegner dann: die TSG Albisheim.

Die am vergangenen Sonntag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagte Begegnung in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord, das RHEINPFALZ-Spiel-der-Woche, wurde am Mittwoch nachgeholt. Es war kein schönes