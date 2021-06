Ein aufmerksamer Zeuge hat verhindert, dass ein 36-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau aus einem Aufenthaltscontainer auf der Baustelle „Im Wörth“ Werkzeuge gestohlen haben. Nach einem entsprechenden Hinweis hat die Polizei das diebische Pärchen auf frischer Tat ertappt. Dieses hatte ein – dabei beschädigtes – Fenster aufgedrückt und sich so Zugang ins Innere des Containers verschafft. Die Täter hatten einen Rucksack dabei, in dem die Beamten das Diebesgut entdeckt und als Beweismittel sichergestellt haben. Ferner führten die Beiden ein Kinder-Mountainbike der Marke Fischer mit, das sie an einem noch nicht bekannten Ort entwendet hatten. Hinweise hierzu an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170.