Zwei Urgesteine des SPD-Ortsvereins Alsenz sind für ihre langjährige Treue zur Partei ausgezeichnet worden. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Willi Wenk und Siegfried Dopatka die goldene Ehrennadel der Sozialdemokraten.

Gelegenheit dazu bestand beim Neujahrsempfang, zu dem der SPD-Ortsverein in die Festhalle geladen hatte. Die Alsenzer SPD kann in diesem Jahr auf eine 132-jährige Geschichte zurückblicken. Am 25. Oktober 1891 von Alsenzer Steinhauern gegründet, gehört der Ortsverein zu den ältesten SPD-Ortsvereinen in Deutschland überhaupt. Die Geschichte wird in einem Jubiläumsbuch zur Arbeiterbewegung in der Nordpfalz dokumentiert.

Der Empfangsabend bot Raum für die Ehrung langjähriger Parteimitglieder. Geehrt wurden neben Wenk und Dopatka auch noch Maximilian Bauer für 15, Christina Schumacher für 20, Ute Seibert für 25 Jahre sowie Heidi Lange-Josefczyk, Martina Bauer und Jürgen Ley für 30 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverein.