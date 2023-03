Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon Ende 2020 war ihm der Preis zugesprochen worden, zwei Übergabetermine sind wegen der Pandemie geplatzt. Am Samstag aber soll Daniel Kehlmann nach Alzey kommen, um sich endlich den Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis 2021 abzuholen. Publikum darf nicht dabei sein. Im Sommer aber soll es dann eine öffentliche Lesung mit dem Schriftsteller geben.

Es ist noch nicht lange her, dass Daniel Kehlmann in der Region präsent war: Das Pfalztheater Kaiserslautern hat seinen 2017 erschienenen Roman „Tyll“ in dieser Spielzeit auf die Bühne