GÖLLHEIM. Mit dem TuS Steinbach hätte er in der neuen Saison um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen können. Doch Daniel Ghoul geht den „schwierigeren, mutigeren Weg, der auch mit einem Risiko verbunden ist“, wie er sagt. Bei seinem Heimatverein TuS Göllheim wird er künftig gemeinsam mit Daniel Fattler Spielertrainer in der A-Klasse.

„Ich bin jetzt lange genug zwischen Verbands- und Landesliga gependelt. Es wird Zeit, zu seinen fußballerischen Wurzeln zurückzukehren, dort was aufzubauen und seine eigene Handschrift mit einzubringen“, begründet Ghoul den Schritt, der durchaus überraschend kam. Nach Wormatia Worms, RWO Alzey, SV Morlautern, ASV Winnweiler und TuS Steinbach kehrt der Mittelfeld-Allrounder nach Göllheim zurück. Dort hatte er bis zur C-Jugend gespielt und war von 2015 bis 2017 in der Bezirksliga aktiv.

Kurzfristig sei der TuS auf ihn zugekommen, berichtet Ghoul, nachdem er Ende Mai zweimal aus Spaß beim Fattler-Team mittrainiert habe. „Im ersten Moment kam das nicht für mich in Frage. Ich habe mich in Steinbach sehr wohlgefühlt. Das Ziel war eigentlich, mit dieser starken Mannschaft in die Verbandsliga aufzusteigen. Das gönne ich ihnen von Herzen“, erzählt der Industriekaufmann.

Mittelfristiges Ziel: Aufstieg in die Bezirksliga

Durch die Gespräche mit den Göllheimer Verantwortlichen sei ihm aber klar geworden, dass „hier die Voraussetzungen geschaffen sind, etwas aufzubauen“ – auch wenn es rein sportlich für ihn ein Rückschritt ist. Ghoul wird im Oktober die Prüfung zur B-Lizenz ablegen und freut sich, „das, was ich kann und weiß, jungen Spielern mit auf den Weg zu geben“.

Die Nachwuchs-Kicker Maxi Selz, Felix Ulrich und Jonas Jacob kennt Ghoul noch von früher. Mit Arda Özkan (vorige Saison von der TSG Eisenberg), Hakan Aslan (TSG Albisheim) und Julian Oestreicher (VfR Kaiserslautern) sieht Ghoul die Göllheimer gut aufgestellt. Mittelfristig sei der Aufstieg und die Rückkehr in die Bezirksliga das Ziel, betont er.

Guter Draht zu Jugendspielern

Für seinen Trainingspartner, Namensvetter und ältesten Jugendfreund Daniel Fattler geht ein großer Wunsch in Erfüllung: „Das ist für uns beide eine Herzensangelegenheit. Wir hoffen, hier gemeinsam was auf die Beine stellen zu können. Daniel hat viel Ahnung vom Fußball, auch taktisch, und einen guten Draht zu den Jugendspielern.“

Einen offiziellen Trainingsbeginn haben die Coaches für ihren Stand jetzt 22-Mann-Kader noch nicht ausgerufen. Sie warten auf Informationen vom SWFV, wann die neue Runde starten soll.