Bei der Weinrast in Mölsheim haben die Zellertaler Winzer im Sommer rund 2800 Euro für die Lebenshilfe im Ahrtal gesammelt. Unter dem Motto „Ahrtal ruft – Zellertal hilft“ wurden Weine und Sekt von Zellertaler Weingütern ausgeschenkt. Für das leibliche Wohl sorgte Neli Storck mit hausgemachten Dampfnudeln, Krustenbratenbrötchen und Kuchen.

Da die Nachfrage an Dampfnudeln groß war und Wein- und Kulturbotschafterin Neli Storck die Spendensumme aufrunden möchte, gibt es am kommenden Sonntag an der Wanderhütte in Einselthum nochmals einen Spendenausschank: Von 12 bis 15 Uhr gibt es dort hausgemachten Winzerglühwein, Kinderpunsch und Dampfnudeln mit Wein- oder Vanillesauce. Der Erlös hiervon fließt in die Spendensumme des „SolidAHRitätsprojektes“ aus dem Zellertal mit ein. Es gelten die Auflagen der aktuellen Corona Verordnung.