Die Kaiserslautern Thunderbolts, ein erst vor zwei Jahren gegründeter Verein, schicken erstmals in der Meisterschaftsrunde 2024/2025 Korbjägerinnen in den Wettkampf. Der TV Kirchheimbolanden trifft am Samstag um 18 Uhr auf den Liga-Neuling.

Doch „Neulinge“ im klassischen Sinne scheinen die Thunderbolts keine zu sein, denn immerhin gewannen sie ihr erstes Saisonspiel bei der TSG Maxdorf