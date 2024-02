Gute Aufschläge und eine erneut niedrige Fehlerquote halfen den personell etwas gebeutelten Alsenzer Frauen in Bad Kreuznach.

Nach vierwöchiger Spielpause ging es am Wochenende in den vorletzten Spieltag der Volleyball-Rheinhessenliga der Frauen. Dabei konnte die TuS Alsenz trotz Personalnöten mit 3:0 beim VC 2000 Bad Kreuznach punkten, den vierten „Zu-Null-Sieg“ in Folge feiern und ihre Spitzenposition halten.

Die TuS Alsenz fuhr zwar am vorletzten Spieltag der Saison als Favorit zum Tabellensiebten Bad Kreuznach, Trainer Peter Heß konnte allerdings nur auf acht Spielerinnen zurückgreifen, die zudem teilweise auch noch grippal angeschlagen waren. Neben den Zuspielerinnen Laura Imschweiler und Emily Linn musste auch Viktoria Josten passen.

Kein Top-Leistung, aber ausreichend

Es war sicher keine Top-Leistung der TuS gegen die sehr erfahrenen, aber in die Jahre gekommenen Kreuznacherinnen, die überraschend agil anfingen. Alsenz lag 4:8 und 8:10 zurück, fand dann aber immer besser ins Spiel und holte sich den ersten Satz schließlich mit 25:20. Den zweiten Abschnitt gewannen die zunehmend stabiler spielenden Nordpfälzerinnen gegen den nun schwerfällig wirkenden VC, der Abstimmungsprobleme hatte und dem viele Eigenfehler unterliefen, deutlich mit 25:12.

Satz drei verlief anfangs ausgeglichen, Alsenz konnte sich dann aber mit 17:9 und 23:16 absetzen. Bad Kreuznach kämpfte sich noch einmal auf 20:23 heran und zwang TuS-Coach Heß zur einzigen Auszeit in dieser Begegnung. Am Ende stand dann aber ein 25:20 und der 3:0-Spielgewinn für die TuS. Die Leistung im Angriff war zwar eher durchwachsen, Alsenz konnte sich aber auf seine Aufschläge und eine erneut niedrige Fehlerquote verlassen. Das reichte an diesem Tag aus, um dem VC Bad Kreuznach in eigener Halle die Grenzen aufzuzeigen.

Showdown der besten Vier am letzten Spieltag

Eine Entscheidung in der Rheinhessenliga war bereits im Vorfeld des Spieltags gefallen: Der Titelträger 2023/24 und Aufsteiger in die Verbandsliga heißt TSVgg Stadecken-Elsheim II. Dahinter tobt ein Kampf um Tabellenplatz zwei. Nach den Ergebnissen dieses Wochenendes sind Osthofen und Simmern raus aus dem Rennen um die Vizemeisterschaft, Gaulsheim, Gonsenheim IV und die TuS Alsenz haben weiterhin noch Chancen. Am 17. März kommt es zum Showdown, wenn die ersten Vier der Tabelle aufeinandertreffen. Gaulsheim, aktuell punktgleich mit der TuS, muss zum Spitzenreiter Stadecken-Elsheim, Alsenz spielt beim Mitkonkurrenten TGM Mainz-Gonsenheim IV und muss zwingend punkten. Spannender könnte ein Saisonfinale nicht verlaufen.