Die Damen der TSG Zellertal stehen auch in diesem Jahr wieder vor einer Herausforderung in der Oberliga Südwest. Nicht das Sportliche, sondern auch die personelle Situation stellt das Team von Kapitän Silke Ermel vor Herausforderungen.

Das gewohnte Bild gibt die Damen-Oberliga in diesem Jahr nicht ab. Nach dem Vorjahr mit sieben und nach einer Abmeldung am Ende nur noch sechs Mannschaften in der Liga war deutlich Schlimmeres zu befürchten.