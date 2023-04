Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

36 Jahre spielen die Damen der TSG Zellertal schon zusammen Tischtennis. Das nicht irgendwo – bis zur Zweiten Bundesliga schaffte es das Team, welches sich kaum personell veränderte. Jahrelang spielten sie auch in der dritthöchsten Spielklasse. In diesem Jahr war das Ziel laut Mannschaftskapitän Silke Ermel der Nichtabstieg aus der Oberliga Südwest – doch am Ende steht der Vize-Meistertitel zu Buche.

Zehn von 16 Partien hat die TSG Zellertal in dieser Saison für sich entschieden. In der Vorrundentabelle belegte die TSG den zweiten Platz, hinter Meister SV Windhagen – in der