In Kirchheimbolanden messen sich die kleinen Vierbeiner auf der 50-Meter-Strecke. Während Konrad alle hinter sich lässt, macht mancher Dackel, was er möchte.

Das Vereinsgelände des Teckelclubs verwandelte sich in einen Ort voller Spannung, Wettkampfgeist und lautstarkem Gebell. 60 Dackel aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg traten auf der 50-Meter-Strecke im Rennen gegeneinander an – ein Ereignis, das nicht nur Hundefreunde, sondern auch Zuschauer aus der Region begeisterte. Den Triumph des Tages feierte der dreieinhalbjährige Dackel Konrad mit seinem Besitzer Wolfgang Thomas aus Alzey. Er raste in beeindruckenden 4,87 Sekunden über die Strecke und stellte damit zugleich einen Rekord auf. Zum Vergleich: Der schnellste Mensch der Welt lief diese Distanz im Jahr 1996 in 5,56 Sekunden. Dass ein Dackel solche Leistungen erbringen kann, zeigt nicht nur seine Agilität, sondern erinnert auch an seine Ursprünge als Jagdhund.

Nicht jeder Dackel hält sich an die Regeln

Schon seit 300 Jahren werden in Deutschland Dackel gezüchtet. Ursprünglich für die Dachsjagd entwickelt, sind sie heute sowohl beliebte Familienhunde als auch verlässliche Begleiter für Jäger, die die Tiere traditionell „Teckel“ nennen. Passend zu diesen Wurzeln eröffneten die Jagdhornbläser aus Lohnheim und Mandel das Event mit der „Teckelfanfare“. Während die Bläser in ihre Hörner stießen, antworteten zahlreiche Dackel aus dem Publikum mit lautstarkem Jaulen und Bellen – ein kurioses, aber unterhaltsames Schauspiel. Das Rennen selbst zeigte, dass Dackel nicht nur mutig und selbstbewusst sind, sondern auch ihren eigenen Kopf haben. Schon beim Start bemühten sich die Besitzer, ihre Vierbeiner auf die Rennbahn zu locken. Im Zielbereich wurde eifrig gerufen, gewunken und mit Kuscheltieren gewedelt, um die Aufmerksamkeit der Hunde zu gewinnen. Doch nicht jeder Dackel hielt sich an die Regeln: Einige Vierbeiner entschieden sich spontan für einen Ausflug ins Gebüsch, während andere lieber ihren Nachbarn von der Nebenbahn beschnupperten. Ein besonders amüsanter Moment entstand, als sich zwei Konkurrenten mitten auf der Strecke in die Haare bekamen und eine hitzige Diskussion auf Hundesprache führten. Solche Szenen wurden vom Publikum jedoch mit Gelassenheit aufgenommen – die Dackel-Liebhaber wissen schließlich, dass man bei diesen eigenwilligen Tieren mit allem rechnen muss.

Auch ein Fernsehteam ist vor Ort

Der Teckelclub Kirchheimbolanden gehört zu den rund 300 Ortsgruppen des Deutschen Teckelklubs und ist seit 2001 aktiv. Mit einem Vereinsgelände am Eselsweg und etwa 300 Mitgliedern genießt der Verein regen Zuspruch, wie die Vorsitzende Silke Steinbring berichtet. Das Angebot reicht von der Ausbildung zum Familienhund bis hin zum Jagdbegleithund – eine ideale Kombination, um die vielseitigen Fähigkeiten des Dackels zu fördern. Übrigens: Auch das Dackelrennen fand nicht nur vor Ort Beachtung. Ein Kamerateam begleitete die Veranstaltung und arbeitete an einer Fernsehreportage über diese besonderen Vierbeiner. Das Dackelrennen hat einmal mehr gezeigt, warum der Dackel zu den beliebtesten Hunden Deutschlands zählt: treu, mutig, eigenständig und immer für eine Überraschung gut – Eigenschaften, die nicht nur auf der Rennbahn begeistern.