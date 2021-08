Nach zwei ausverkauften Opernnächten am Donnerstag und gestern Abend gibt es für die Auftritte von Kabarettist Lars Reichow am heutigen Samstag und der Band Jupiter Jones am Sonntag noch Tickets an der Abendkasse. Die Kasse ist jeweils ab 18.30 Uhr geöffnet. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr im Alzeyer Schlosshof. Für das Open-Air-Festival gilt nach weiteren Angaben der Stadt die 3G-Regelung (getestet, genesen, geimpft). Die Veranstalter bitten den entsprechenden Nachweis sowie einen Personalausweis mitzubringen. Ab 18 Uhr ist eine Teststation vor Ort aufgebaut. Für die Kabarett-Veranstaltung gibt es bestuhlte Plätze mit freier Platzwahl. Für das Picknick-Konzert am Sonntag dürfen Decken und Kissen mitgebracht werden.