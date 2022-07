An vier Terminen lädt die Stadt Alzey seit mehr als 20 Jahren in den romantischen Schlosshof ein, um dort das Da Capo Festival zu feiern. Für die Abende mit UB40 featuring Ali Campbell am Freitag, 26. August, und Cinephonics 11 am Sonntag, 28. August, sind noch Karten zu haben.

Beim Da Capo Festival in Alzey waren in den Vorjahren schon etliche nationale und internationale Stars zu Gast. Das soll auch in diesem Jahr nicht anders sein, nachdem das Festival pandemiebedingt 2020 verlegt werden musste und 2021 eine kleine Variante stattfand.

Der Auftaktabend mit dem südhessischen Comedian Woody Feldmann am Donnerstag, 25. August, ist bereits ausverkauft, genauso wie der Abend mit Popsänger Nico Santos am Samstag, 27. August. Karten gibt es noch für die britische Reggae-Legende UB40 featuring Ali Campbell am Freitag, 26. August, und für Cinephonics 11 am Sonntag, 28. August, immer um 20 Uhr.

Reggae und Klassik

UB40 featuring Ali Campbell geben an diesem Abend ihr einziges Deutschlandkonzert. Die Reggae-Pop-Band wurde 1978 im englischen Birmingham gegründet und war in den 1980er Jahren mit Tracks wie „Red Red Wine“, „Kingston Town“ oder„Can't Help Falling in Love“ überaus erfolgreich. Die Band gewann 1985 den NME Award für den besten Reggae-Act, sie war vier Mal für den Grammy Award nominiert wurde und platzierte bis dato über 50 Singles in den britischen Charts. In Alzey haben UB40 und Ali Campbell ihr brandneues Album „Unprecedented“ im Gepäck, das dem ehemaligen Bandkollegen Terence „Astro“ Wilson gewidmet ist, der im November 2021 verstorben ist.

Den klassischen Abschluss des diesjährigen Konzertreigens bildet der Cinephonics-Konzertabend. Das große sinfonische Blasorchester des elften Cinephonics-Workshops präsentiert zusammen mit der Alzeyer Kantorei freiheitliche Werke von und mit dem spanischen Komponisten Ferrer Ferran sowie musikalische Highlights aus Film und Musical. Mit dabei ist der Sänger und Musicaldarsteller Kevin Tarte als Gaststar.

Tarte wurde 1957 in Seattle/Washington geboren. Seine Gesangsausbildung absolvierte der lyrische Tenor an der Eastman School of Music in New York sowie an der Music Academy of the West in Santa Barbara. Seit über 25 Jahren steht er auf den Bühnen innerhalb des deutschsprachigen Raumes bei Musicalproduktionen und Stadttheatern, ob als Darsteller oder als Sänger mit großer Orchesterbegleitung, seiner eigenen Band oder nur mit seinem Pianisten.

Info

Das Da Capo Festival im Alzeyer Schlosshof findet von Donnerstag, 25. August, bis Sonntag, 28. August, statt. Tickets für die Auftritte von UB40 featuring Ali Campbell am Freitag, 26. August, und von Cinephonics 11 am Sonntag, 28. August, jeweils um 20 Uhr, sind noch zu haben. Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.dacapo-alzey.de.