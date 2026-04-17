Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite, und wir haben nach Ihren Kreationen und Dekorationen zum Frühlingserwachen gefragt.

Die ersten Frühblüher haben schon ihr Blütenkleid an, die Sonne zeigt sich länger als noch vor einigen Wochen, und auch die Menschen erwachen wieder zu neuem Leben – alles steht derzeit im Zeichen des Frühlings. Kein Wunder also, dass sich viele die bunten Farben der Natur und damit etwas Wärme vor und ins Haus bringen wollen. Derzeit wird vielerorts geschmückt, dekoriert und manchmal auch gebastelt, was das Zeug hält, um in die heimischen vier Wände etwas frischen Wind zu bringen.

Die Dekoration von Günter Walther aus Schönborn. Foto:G ünter Walther/oho

Wir hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, vor einigen Tagen gefragt, was für Sie den Frühling ausmacht, welche Deko auf Ihren Fensterbänken steht, und welche Blumen in Ihrem Garten schon blühen. Einige Leser haben uns Fotos geschickt. Vielen Dank dafür! Sie haben uns die Tage mit den warmen Strahlen noch ein bisschen heller gemacht.