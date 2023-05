Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutlich verbrannt hat es gestern um 8.30 Uhr in der Innenstadt gerochen. Über den Dächern machten sich Rauchschwaden breit. Grund war ein Brand in einem Dönerimbiss in der Kerzenheimer Straße. Ein Familie, die in der Wohnung über dem Restaurant lebt, konnte laut Ordnungsamt der VG das Haus rechtzeitig verlassen.

Das Feuer sei im Bereich der Küchenanrichte ausgebrochen, informierte Michael Partsch, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Eisenberg, noch am Vormittag. Die Feuerwehr Eisenberg war nur wenige