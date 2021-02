„Wir sind mega happy“, berichtete Marcel Scheidt, Filialleiter des Dänischen Bettenlagers in Rockenhausen, über die gelungene Spendenaktion seiner Firma an die Kitastandorte der VG KitaROK. Die Bauhof-Mitarbeiter der VG beluden am Montagnachmittag zwei Kleinlaster der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit einem Warenwert von über 2000 Euro – alles geschenkte, unbenutzte und neuwertige Artikel.

„Das Dänische Bettenlager in Rockenhausen soll im Herbst 2021 ein ganz neues, skandinavisches Sortiment hinzubekommen und zur ,JYSK’ umfirmieren“, erklärt die stellvertretende Filialleiterin des Dänischen Bettenlagers, Kathleen König, die die Idee zu dieser Aktion hatte: „Dazu brauchten wir Platz – und Teile des Sortiments, die künftig nicht mehr im Programm sein werden, wollten wir an eine gemeinnützige Institution verschenken. Da kam mir die VG KitaROK in den Sinn.“

200 verschiedene Artikel von Sitzkissen, Kuscheldecken, Regalen, Kommoden und Dekoartikeln über Stoffe, Teppiche, Faltstores, Verdunklungsrollos sowie Kommoden standen am Ende auf der Liste von Claudia Manz-Knoll, pädagogische Gesamtleitung der VG KitaROK. Ein wahres, farbenfrohes Paradies für „Kita-Schnäppchenjäger“.

Mit Einkaufswagen und Gabelstapler karrten die Angestellten des Dänischen Bettenlagers und die VG-Bediensteten dann zusammen die Spenden über den Parkplatz an der Geiershecke. Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, stellte mit der Arbeitskraft des kommunalen Bauhofs den Transport der Waren sicher. Alles wurde auf Kleinlaster geladen, um dann im „Verteilerzentrum“ des kommunalen Bauhofs auf die einzelnen Kitastandorte aufgeteilt zu werden.

Nichts musste weggeworfen werden

Michael Rotermund, als „Head of Communications Germany“ nahm aus dem Regionalbüro des Dänischen Bettenlagers in Handewitt ebenso Kontakt mit der VG KitaROK auf und betonte seine Freude über die „Win-win-Aktion“ seiner Mitarbeiter aus Rockenhausen. Das 1979 gegründete Unternehmen „JYSK Sengetøslager“, übersetzt „jütländisches Bettenlager“, hätte sonst veranlassen müssen, dass die gesamte Lagerware aus dem derzeitigen Bestand entsorgt worden wäre.

„Wir sind so froh, dass diese Spendenaktion so gut geklappt hat – wir mussten überhaupt nichts von unseren Artikeln wegwerfen“, freute sich das Filialleiter-Tandem Scheidt und König. Die noch neu verpackte Bettwäsche, die in den Kitas keine Verwendung finden konnte, übernahm Sabine Bold als Leiterin des Fachbereiches Soziale Infrastruktur der Verbandsgemeinde, um seitens des Sozialamtes bedürftigen Familien eine Freude zu machen. Die Stoffe, die die VG KitaROK nicht nutzen konnte, übernahm das Diakoniewerk Zoar für Schneiderarbeiten.