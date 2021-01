Mit 14 Helfern hat der CVJM am Samstag rund 500 Weihnachtsbäume eingesammelt. Siebenmal wurde ein Kipplaster und achtmal ein Anhänger gefüllt.

„Zu Beginn wurden die Helfer unter anderem gemäß unseres Hygienekonzepts in Zweier-Teams eingeteilt und festen, örtlichen Sammlungsbereichen zugeordnet“, erklärt Steffen Leible vom CVJM, der bei der Aktion dabei war. Wegen der Corona-Beschränkungen wurde vor Ort nicht persönlich gesammelt, vielmehr wurde um eine Spende per Überweisung gebeten. „Bereits während der Sammlung haben wir erste Spenden über Paypal erhalten – ob wir das Vorjahresergebnis erreichen werden, ist noch nicht klar“, so Leible. Noch immer könnten Spenden per Paypal oder Überweisung getätigt werden. „Die Spenden sind für unsere Kinder- und Jugendarbeit gedacht, wobei ein Teil voraussichtlich in die Renovierung unseres Jugendkellers im Gemeindehaus fließen wird“, erklärt er. Spendenkonto: DE15 5206 0410 0007 0022 62.