Am 31. März schließt das Modegeschäft „Creativ Moden“ in Rockenhausen seine Türen. Inhaberin Gabriele Schäfer hat dort überwiegend gute Zeiten erlebt. Doch jetzt freut sie sich auf die Rente.

2007 öffnete Ilona Koch die Boutique in der Kreuznacherstraße 11. Erst war Gabriele Schäfer dort angestellt, später, im September 2014, übernahm sie das Geschäft mit Ehemann Erhard. Am letzten Wochenende im Januar hat der Räumungsverkauf begonnen. Da war die Wintermode schon ausverkauft. Mittlerweile sind nur noch einzelne Stücke in den fast leeren Regalen zu finden. 70 Prozent gibt es auf die Bestandsware. Aber vor der Schließung ist noch eine Ladung neuer Kleider angekündigt, auf die die Kunden dann 20 Prozent Rabatt erhalten.

Verkauft hat die Inhaberin in den 60 Quadratmeter großen Räumen Pullover, Hosen, Kleider, Handtaschen, Tücher und Mützen der Marken „Street One“ und „Cecil“. „Wir haben uns einen großen Kundenstamm aufgebaut“, erzählt Gabriele Schäfer. „Kunden kommen aus dem Umkreis von Kirchheimbolanden, Obermoschel und Kaiserslautern.“

Corona-Pandemie war schlimmste Zeit

Die Corona-Pandemie sei die schlimmste Zeit gewesen, die sie miterlebt habe, sagt Schäfer. „Wir waren die Ersten, die schließen mussten und die Letzten, die wieder öffnen durften“, erinnert sie sich. „Unsere Kunden haben mit uns gelitten.“ Seitdem sei die Ware vom Großhändler drei bis vier Wochen verspätet gekommen. Geöffnet war das Geschäft vor Corona von Montag bis Samstag. Danach wurde samstags nicht mehr geöffnet und unter der Woche schon um 15 Uhr geschlossen.

Nach 16 Jahren geht Gabriele Schäfer nun in Rente. Eine Nachfolge ist nicht in Sicht. „Wir haben lange nach jemandem gesucht, der das Modegeschäft übernehmen möchte, aber niemanden gefunden“, erklärt Schäfer. Sie vermutet, dass es daran liegt, dass sich niemand mehr selbstständig machen möchte. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie, denn sie vermisse die Kunden jetzt schon. Auf die Rente freut sie sich trotzdem. Vor allem, weil sie schon lange keinen Urlaub mehr hatte.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Geschäft heute von 10 bis 13 Uhr und morgen und am Freitag von 10 Uhr bis 15 Uhr.