Im Donnersbergkreis hat es von Samstag bis Montag zwei weitere Todesfälle gegeben, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen. Aktuell werden fünf Erkrankte stationär behandelt. Insgesamt sind 1522 aktive Coronainfektionen bekannt: In der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land sind es 412, in der VG Kirchheimbolanden 358, in der VG Winnweiler 289, in der VG Eisenberg 240 und in der VG Göllheim 223. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt bei 1664, die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 7,5.