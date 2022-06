In der jüngsten Zeit wurden beim Gesundheitsamt des Donnersbergkreises 102 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, davon 30 Fälle am Donnerstag und 72 am Mittwoch. Damit steigt die Anzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf 22.199. Davon sind 21.855 Personen wieder genesen, 116 sind gestorben. Aktive Covid-19-Fälle gibt es derzeit 228 im Kreis, allerdings wird nur eine erkrankte Person stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 370,7. Die meisten aktiven Covid-Fälle gibt es aktuell in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, die wenigsten in der VG Eisenberg.