Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es zwei weitere Todesfälle im Donnersbergkreis zu beklagen. Das hat das Gesundheitsamt am Montagnachmittag mitgeteilt. Somit sind bisher 63 Personen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. „Unser Mitgefühl gilt allen, die in diesen schweren Zeiten von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten“, teilt hierzu die Kreisverwaltung mit. Weiterhin erfreulich ist dagegen die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz: Da gegenüber dem Vortag nur ein – als Nachmeldung vom Sonntag – neuer Corona-Fall registriert worden ist, fällt der Wert auf 74,3. Die Gesamtanzahl der seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv Getesteten beträgt nun 2449. Von den aktuell 241 aktiven Infektionsfällen – die meisten davon verzeichnet nach wie vor die VG Kirchheimbolanden mit 102, die wenigsten die VG Göllheim mit 19 – werden 17 Personen im Krankenhaus behandelt. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis 3251. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 3560, bundesweit bei 4235.