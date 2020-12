Im Donnersbergkreis werden derzeit im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zwölf Patienten stationär behandelt – zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand, hat das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Gegenüber dem Vortag sind zehn neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Anzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 805 gestiegen – 128 von ihnen gelten momentan als aktiv. Weiterhin die meisten davon entfallen auf die VG Kirchheimbolanden (67), die wenigsten hat die VG Winnweiler mit vier. Der Inzidenzwert – die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist unverändert geblieben und liegt bei 87,6. Gerechnet auf 100.000 Einwohner lautet die Fallzahl im Donnersbergkreis 1069. In Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert 1253, deutschlandweit 1463 Fälle.