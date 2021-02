An diesem Wochenende wurden laut Gesundheitsamt für den Donnersbergkreis sieben neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert.

Damit ist die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie positiv getesteten Personen auf 1543 angestiegen.

1422 davon gelten als genesen, aktuell sind 49 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. 72 aktive Infektionsfälle sind derzeit im ganzen Kreis bekannt; 18 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag bereits auf unter 50 gesunken war, beträgt nach aktuellem Stand 45,1.

Die meisten Infizierten in VG Nordpfälzer Land

Auf die Verbandsgemeinden heruntergebrochen, gibt es die meisten Infizierten, 24, derzeit in der VG Nordpfälzer Land. In der VG Winnweiler sind 19 Personen infiziert, in der VG Kirchheimbolanden 18. Das Schlusslicht bilden die Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim mit jeweils elf.

Im Vergleich mit Land und Bund liegen die Fallzahlen im Donnersbergkreis, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, deutlich unter dem Schnitt. Im Donnersbergkreis sind es 2048 Fälle pro 100.000 Einwohner, im Land Rheinland-Pfalz 2395 und im Bund 2803.