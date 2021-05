Lediglich zwei Neuinfektionen – darunter eine Nachmeldung vom Vortag – hat das Gesundheitsamt am Montag registriert. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 181,9. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getesteten Personen liegt im Donnersbergkreis nun bei 2388. Bisher sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion 61 Todesfälle zu beklagen. Von den momentan 352 aktiven Infektionen werden 17 Patienten im Krankenhaus behandelt. Die meisten bekannten Fälle gibt es nach wie vor in der VG Kirchheimbolanden mit 178, die wenigsten in den Verbandsgemeinden Göllheim und Winnweiler mit jeweils 31. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis nun 3170. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 3455, bundesweit bei 4113.