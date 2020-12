Neun neue SARS-CoV-2-Infektionen wurden beim Kreis-Gesundheitsamt registriert. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens hat sich damit auf 990 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter angestiegen und liegt jetzt bei 167,3. 823 Personen gelten als genesen. Es werden zehn Patienten im Krankenhaus behandelt. 148 aktive Infektionsfälle sind derzeit bekannt.

Die Situation in den Einrichtungen im Kreis hat sich wenig verändert. Neu ist, dass eine Schülerin der Georg von Neumayer-Schule (6. Klasse) positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das Besuchsverbot im Zoar-Seniorenheim bleibt bestehen, das im Wolffstift wurde mittlerweile vom Gesundheitsamt aufgehoben. Bekannt sind derzeit auch Infektionsfälle am Gymnasium Weierhof und an der katholischen Kita Winnweiler sowie an der protestantischen Kita Rockenhausen.

Im Donnersbergkreis sind mittlerweile 19 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis: 1.314 Fälle pro 100.000 Einwohner; Rheinland-Pfalz: 1.557 Fälle pro 100.000 Einwohner; Deutschland: 1.814 Fälle pro 100.000 Einwohner. In den Einrichtungen im Landkreis zeigt sich die Infektions-Entwicklung seit gestern kaum verändert.