Im Donnersbergkreis wurden seit Samstag keine neuen Fälle registriert, es bleibt bei den 108 bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen. Davon sind 62 Personen wieder genesen. Sechs Patienten werden stationär behandelt. Alle erkrankten Personen werden eng durch das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. Jeweils 26 Fälle wurden in den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Eisenberg registriert. 21 Fälle gab es in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, 18 in der VG Göllheim und 17 in der VG Winnweiler. Wer sich krank fühlt, muss den Hausarzt konsultieren. Dort wird gegebenenfalls ein Termin für die Corona-Ambulanzen in Kirchheimbolanden oder Rockenhausen vereinbart. red/jgl