Zwar befindet sich der Donnersbergkreis weiterhin in der Corona-Warnstufe 1 – aber auch in unserer Region nimmt die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2 wieder stärker zu. Laut gestriger Mitteilung des Gesundheitsamtes wurden seit vergangenen Montag 33 neue Fälle registriert. Damit sind (Stand Donnerstagnachmittag) 66 aktive Infektionen bekannt. Fünf Personen werden stationär behandelt – am Montag waren es noch zwei. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen drei Tagen von 27,8 auf nunmehr 59,6 gestiegen. Erneut nur leicht erhöht haben sich hingegen die Hospitalisierungsrate (von 2,4 auf 2,5) sowie der Anteil der belegten Intensivbetten (4,4 statt zuvor 4,34).