Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt hat, gibt es im Donnersbergkreis derzeit 1134 aktive Coronafälle – gegenüber 1093 am Tag davor und 965 am Dienstag. Am Donnerstag wurden außerdem 110 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert: 18 vom Tag selbst, 89 Nachmeldungen von Mittwoch und drei vom Dienstag. Im Krankenhaus werden derzeit vier Personen behandelt – hier hat sich im Vergleich zum Vortag nichts geändert. Auch die Anzahl der Todesfälle liegt immer noch bei 107. Die meisten aktiven Covid-Fälle, nämlich 330, werden aktuell aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gemeldet, die wenigsten, 174, aus der VG Göllheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 955,8, die landesweite Hospitalisierungsinzidenz bei 6,55.