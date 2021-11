Geimpfte müssen nicht in Quarantäne

Auch im Donnersbergkreis hat die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen deutlich zugenommen. Das bedeutet, so eine Pressemeldung aus dem Kreishaus, dass die Belastungssituation im Gesundheitsamt aktuell sehr hoch sei und die Mitarbeiter nicht mehr länger in der Lage seien, alle Kontaktpersonen von Betroffenen zu ermitteln. Um die Verbreitung des Virus zu verhindern, sei die Mithilfe der Bevölkerung jetzt besonders wichtig, heißt es weiter. So sollen positiv Getestete unverzüglich alle Personen unterrichten, zu denen in den letzten zwei Tagen vor dem Test oder in den letzten zwei Tagen vor Beginn der Symptome ein enger persönlicher Kontakt bestand. Dies sind diejenigen Personen, mit denen mehr als zehn Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern ein Kontakt ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung bestand oder Personen, mit denen ein schlecht belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt wurde.

Ungeimpfte Kontaktpersonen müssen dann für zehn Tage in Quarantäne und sich einem PCR-Test zu unterziehen. Für diesen Test kann über die Hotline des Gesundheitsamtes ein Termin vereinbart werden. Bei Symptomen sollen sich Kontaktpersonen an ihren Hausarzt wenden. Kontaktpersonen, die keine Symptome entwickeln, können sich mit einem negativen PCR-Test ab Tag 5 oder mit einem negativen POC-Schnelltest (kein Selbsttest) ab Tag 7 des letzten Kontaktes auf eigene Kosten freitesten. Für geimpfte Kontaktpersonen gilt keine Quarantänepflicht. Das Gesundheitsamt bittet darum, den Impfnachweis innerhalb von 24 Stunden an ga-bescheinigung@donnersberg.de zu senden. Auf dem Betreff sollte der Name der erkrankten Person, zu der Kontakt bestand, angegeben werden. Die Hotline des Gesundheitsamtes (06352 710-500) ist erreichbar montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr. rhp/jgl