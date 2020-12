18 neue Infektionsfälle sind der Grund dafür, dass sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis wieder der 100er Marke nähert: Am Freitag (Stand 14 Uhr) lag der Wert, der Auskunft über die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt, bei 94,3. Die Anzahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Personen ist seit Pandemiebeginn auf 835 gestiegen. Kreisweit werden aktuell neun Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, zwei von ihnen befinden sich wie an den Vortagen in kritischem Zustand, teilt das Gesundheitsamt mit. Bisher sind 14 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nach wie vor die meisten der momentan 134 als aktiv geltenden Fälle verzeichnet die VG Kirchheimbolanden mit 66, die wenigsten (fünf) entfallen auf die VG Winnweiler. Gerechnet auf 100.000 Einwohner lautet die Fallzahl im Donnersbergkreis 1109. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert 1318, deutschlandweit 1527 Fälle.