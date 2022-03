359 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch registriert, darunter waren erneut zahlreiche Nachmeldungen der Vortage. Damit sind im Donnersbergkreis derzeit 2006 aktive Covid-19-Fälle bekannt. Die meisten Infektionen gibt es momentan in der VG Nordpfälzer Land (546), gefolgt von der VG Kirchheimbolanden (493), die wenigsten nach wie vor mit 247 in der VG Göllheim. Vier Erkrankte werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt nun 1766 (Stand Mittwoch, 14 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz – sie bestimmt sich nach der Zahl der landesweit neu aufgenommenen Fälle mit Covid-19-Erkrankung je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – hat sich leicht von 6,48 auf 6,79 erhöht.