Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall im Donnersbergkreis zu beklagen. Das hat das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Somit sind bisher 57 Personen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Gegenüber dem Vortag sind 20 neue Corona-Fälle registriert worden; damit steigt die Gesamtzahl der seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv Getesteten auf 2098. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun mit 199,1 nur noch knapp unter der 200er-Marke. Von den aktuell 222 aktiven Infektionsfällen – die meisten davon mit 92 in der VG Kirchheimbolanden – werden 14 Personen im Krankenhaus behandelt. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis 2785 Fälle. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 3194, deutschlandweit bei 3798.