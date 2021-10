Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall im Donnersbergkreis zu beklagen. Das hat das Gesundheitsamt am Freitag mitgeteilt. Seit Beginn des Ausbruchsgeschehens sind damit 75 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV2-Infektion gestorben. Aktuell werden drei Erkrankte stationär behandelt. Gegenüber dem Vortag sind elf neue Corona-Fälle registriert worden – darunter drei von Donnerstag und eine Nachmeldung von Mittwoch. Damit sind (Stand Freitagnachmittag) 76 aktive Infektionen bekannt, die meisten von ihnen momentan mit 24 in der VG Göllheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag unverändert bei 59,6. Weiter angestiegen sind hingegen die Hospitalisierungsrate (von 2,5 auf 2,9) sowie der Anteil der belegten Intensivbetten (4,58 statt zuvor 4,4). Dennoch bleibt der Donnersbergkreis vorerst in der Corona-Warnstufe 1.