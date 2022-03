Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall im Donnersbergkreis zu beklagen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Seit Beginn des Ausbruchsgeschehens sind damit 98 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV2-Infektion gestorben. Drei Erkrankte werden momentan stationär behandelt.

Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt am Freitag inklusive Nachmeldungen der Vortage 280 neue Corona-Infektionen registriert. Derzeit sind 2183 aktive Fälle bekannt – die meisten von ihnen mit 570 in der VG Kirchheimbolanden, gefolgt von der VG Nordpfälzer Land mit 567; die wenigsten gibt es nach wie vor in der VG Göllheim mit 291.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt nun 1906,3 (Stand Freitag, 14 Uhr), die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz – sie bestimmt sich nach der Zahl der landesweit neu aufgenommenen Fälle mit Covid-19-Erkrankung je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – liegt bei 8,27.