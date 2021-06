Am zweiten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt am Donnerstag keine Corona-Neuinfektion registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis bleibt dennoch gegenüber dem Vortag unverändert und liegt mit 10,6 weiterhin im grünen Bereich. Seit Beginn der Pandemie sind 2553 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Bislang sind 67 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Von den momentan noch 21 aktiven Fällen werden nach wie vor sechs im Krankenhaus behandelt. Die Verbandsgemeinde Eisenberg verzeichnet aktuell zehn bekannte Infektionen; es folgen die VG Kirchheimbolanden mit vier, die VG Nordpfälzer Land und die VG Winnweiler mit jeweils drei und die VG Göllheim mit einem Fall.