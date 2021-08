Im Donnersbergkreis wurden 13 neue Sars-CoV-2-Infektionen (darunter drei Nachmeldungen von gestern und 1 Nachmeldung von Dienstag) registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 59,7 im hellroten Bereich. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv getesteten Personen liegt bei 2692, davon gelten 2555 Personen als genesen. 73 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. Nach heutigem Stand sind 64 aktive Infektionsfälle bekannt. Die meistens Betroffenen leben in der VG Kirchheimbolanden, hier sind 27 Fälle gemeldet, in der VG Eisenberg sind es 19.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde damit im Donnersbergkreis aufgrund der Anzahl der Neuinfektionen an drei aufeinanderfolgenden Werktagen der Inzidenz-Schwellenwert von 35 überschritten. Das hat zur Folge, dass ab Samstag in der Coronaverordnung des Landes getroffene Schutzmaßnahmen in Kraft treten. Dies bedeutet konkret:

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Zuschauern oder Teilnehmern sind nicht zulässig.

Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Zuschauern oder Teilnehmern sind nicht zulässig.

Sportliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Zuschauern und im Freien mit mehr als 500 Zuschauern sind nicht zulässig.

In allen Schulen gilt die Maskenpflicht während des Unterrichts. Ausgenommen hiervon sind in den Förderschulen Schüler, die aufgrund ihrer Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können.

Bei Kultureinrichtungen sowie bei kulturellen Laienveranstaltungen gilt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen eine Begrenzung der Zuschauer oder Teilnehmer auf 350 Personen; im Freien gilt eine Begrenzung der Zuschauer oder Teilnehmer auf 500 Personen.