Im Donnersbergkreis wurden zwar von gestern auf heute keine neuen Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber bei 51,8. Damit gelten ab Montag die Schutzmaßnahmen gemäß der Coronaverordnung des Landes. Dies bedeutet konkret:

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt die Testpflicht. Es sind höchstens 350 Teilnehmer zugelassen. Bei Veranstaltungen im Freien sind höchstens 500 Teilnehmer zugelassen. Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tattoo- sowie Piercing-Studios Testpflicht. Ausnahme bestehen beim Rehabilitationssport und Funktionstraining sowie medizinischen Dienstleistungen. Für Gäste der Innengastronomie gilt Testpflicht. Dies gilt nicht für die Nutzung von Kantinen und Mensen.Für Gäste in Hotel- und Beherbergungsbetrieben besteht, neben der Testpflicht am Anreisetag, die Pflicht den Test bei mehrtägigen Aufenthalten den Test alle 72 Stunden zu wiederholen. Dies gilt nicht bei Privatquartieren, wie Ferienwohnungen, Campingplätzen oder Wohnmobilstellplätzen.In Innenbereichen von Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks, Kletterparks, Zoologischen Gärten oder Tierparks gilt die Testpflicht. Gleiches gilt für Spielhallen, Spielbanken und Wertermittlungsstellen. In allen Schulen gilt die Maskenpflicht während des Unterrichts. Ausgenommen sind in den Förderschulen Schüler, die aufgrund einer Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können. Bei Kultureinrichtungen sowie bei kulturellen Laienveranstaltungen gilt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen eine Teilnehmerbegrenzung auf 350 Personen sowie die Testpflicht. Im Freien gilt eine Begrenzung auf 500 Personen. Für Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen gilt im Innenbereich die Testpflicht. Die Testpflicht gilt nicht für Kinder bis einschließlich 14 Jahren, Schüler sowie für geimpfte und genesene Personen.