63 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Kreises am Montag registriert. Darin enthalten sind auch Nachmeldungen von den Vortagen. Damit sind im Donnersbergkreis derzeit 213 aktive Covid-19-Fälle bekannt. Die meisten Infektionen gibt es in der VG Nordpfälzer Land (70), die wenigsten in der VG Eisenberg (20). Vier Erkrankte werden momentan stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 574,5. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt nun 6,53.