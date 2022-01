Das Gesundheitsamt hat von Dienstag auf Mittwoch 48 neue Corona-Infektionen im Kreis registriert, darunter sind 35 Nachmeldungen der Vortage. Derzeit sind 368 aktive Fälle bekannt – bei 44 von ihnen handelt es sich laborbestätigt um die Virusvariante Omikron.

Die meisten Infektionen gibt es weiterhin mit 129 in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten mit 45 in der VG Eisenberg. Seit Beginn des Ausbruchsgeschehens sind 91 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV2-Infektion gestorben.

An den Standorten des Westpfalzklinikums werden derzeit 36 Corona-Patienten behandelt: vier in Rockenhausen auf der Isolierstation, 28 in Kaiserslautern (sechs auf der Intensivstation, einer wird invasiv beatmet) und drei Patienten in Kusel (zwei auf der Intensivstation, einer wird invasiv beatmet). Die Patienten an den Standorten Kirchheimbolanden und Rockenhausen dürfen weiterhin nur einen Besucher für eine Stunde am Tag empfangen. Für diesen gilt die 2G-plus-Regel. Der Testnachweis einer offiziellen Teststelle – nicht älter als 24 Stunden – ist an den beiden Standorten auch mit einer „Booster-Impfung“ erforderlich.