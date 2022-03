290 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt von Mittwoch auf Donnerstag registriert, darunter auch einige Nachmeldungen. Damit sind im Donnersbergkreis derzeit 1733 aktive Covid-19-Fälle bekannt – bei 220 von ihnen handelt es sich laborbestätigt um die Virusvariante Omikron. Die meisten Infektionen gibt es derzeit mit 606 in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und mit 439 in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten mit 188 in der VG Eisenberg. Momentan werden neun Erkrankte stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt nun 1490,6. 96 Personen aus dem Donnersbergkreis sind bisher im Zusammenhang mit Corona gestorben. Insgesamt haben sich bisher 11.346 Personen infiziert, 9517 gelten als genesen. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz – sie bestimmt sich nach der Zahl der landesweit neu aufgenommenen Fälle mit Covid-19-Erkrankung je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – liegt bei 7,69.