22 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Freitag registriert – darunter waren auch insgesamt acht Nachmeldungen der drei Vortage. Zwar befindet sich der Donnersbergkreis weiterhin in der Warnstufe 1, aber alle drei zugrundeliegenden Indikatoren sind erneut gestiegen: die Sieben-Tage-Inzidenz von 75,5 auf 82,1, die Hospitalisierungsrate von 1,5 auf 2,9 und der Anteil der belegten Intensivbetten von 4,89 von 5,31. Nach wie vor werden vier Erkrankte stationär behandelt. Derzeit sind (Stand Freitagnachmittag) im Kreis 120 aktive Fälle bekannt, die meisten von ihnen mit 43 in der VG Kirchheimbolanden.