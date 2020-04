Der Ostergruß von Hannes Hauck aus Morschheim ist riesig, und die Zuneigung zu seinen beiden Uromas nicht minder. Für den Fünfjährigen und die beiden Seniorinnen, die im Wolffstift in Kirchheimbolanden leben, sind diese Tage nicht einfach zu ertragen. „Hannes liebt seine beiden Uromas sehr, und er macht sich große Sorgen, weil sie im Moment keinen Besuch bekommen dürfen“, erzählt seine Mama Katharina. Und weil der junge Mann bei seinen Besuchen immer gerne Bilder malt oder Lieder für die Uromas singt, kamen ihm und der Mama die Idee, einen Ostergruß per Malkreide zu schicken. Der schöne Nebeneffekt: Außer den beiden Omas freuten sich auch viele andere Heimbewohner und die Pflegerinnen und Pfleger an dem bunten Ostergruß.