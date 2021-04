Nach einigen entspannteren Tagen meldet das Gesundheitsamt nun zwei weitere Todesfälle und dazu einen drastischen Anstieg der Anzahl der Infizierten. Demnach sind ganze 55 neue Fälle hinzugekommen. Die Zahl ergibt sich aus 40 Meldungen vom Dienstag und 15 Nachmeldungen, die am Vortag nach 14 Uhr eingingen, so das Gesundheitsamt am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, zuletzt mit sinkender Tendenz, steigt damit auf 239. Die Gesamtanzahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben sind, liegt nun bei 60. „Unser Mitgefühl gilt allen, die in diesen schweren Zeiten von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten“, so das Gesundheitsamt in seiner Pressemitteilung. Die Gesamtanzahl der seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv getesteten Personen ist auf 2311 angestiegen, 1914 Personen hiervon gelten als genesen. Nach aktuellem Stand sind 337 aktive Infektionsfälle bekannt, 20 davon werden im Krankenhaus behandelt. Der Schwerpunkt der Infektionen liegt weiter im Bereich der VG Kirchheimbolanden.