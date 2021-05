Für den Donnersbergkreis hat das Gesundheitsamt am Donnerstag 15 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Davon stammen sieben Meldungen vom Tag selbst, acht Fälle wurden vom Mittwoch nachgemeldet. Auch zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Wie das Gesundheitsamt dazu weiter mitteilt, wurde aber die bisherige Anzahl der Todesfälle „um zwei nach unten korrigiert und damit an den Wert des Landes angepasst“, so diese Pressemitteilung. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorbenen Personen liegt damit bei 61. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt wieder ganz knapp unter die 100er-Marke, sie wird mit 99,6 angegeben. Damit ist die Gesamtanzahl der positiv getesteten Personen seit Pandemiebeginn auf 2421 angestiegen, 2087 Personen hiervon gelten als genesen. Nach heutigem Stand sind 273 aktive Infektionsfälle bekannt, 18 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Mit 129 verzeichnet die VG nach wie vor die meisten Corona-Fälle, gefolgt von der VG Eisenberg mit 48.