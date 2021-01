Zwei weitere Todesfälle lassen die Anzahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer SARS-Cov-2-Infektion gestorben sind, auf jetzt 31 ansteigen. Landrat Rainer Guth zeigte sich in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung bestürzt angesichts des erneuten Anstiegs und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Die Anzahl der bestätigten Infektionen ist nach weiteren Angaben des Gesundheitsamtes ebenfalls gestiegen und zwar um elf neue Fälle. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 1227 angestiegen, 1041 Personen hiervon gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich auf 156,7 erhöht. Nach heutigem Stand sind 155 aktive Infektionsfälle bekannt; 18 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Die meisten Infizierten gibt es mit großem Abstand weiterhin in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten in der VG Winnweiler.