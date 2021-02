Erneut sind im Donnersbergkreis zwei Todesfälle zu beklagen. Damit hat sich die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben sind, auf 47 erhöht. Seit der vorigen Meldung hat das Gesundheitsamt 14 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert, die Gesamtzahl der positiv Getesteten seit Beginn des Ausbruchsgeschehens ist auf 1488 angestiegen, davon gelten 1351 Personen als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 78,3 weiterhin im roten Bereich, ist aber wieder etwas gesunken. Nach aktuellem Stand sind 90 aktive Infektionsfälle bekannt; 19 Patienten werden im Krankenhaus behandelt.

Die Zahlen in den Verbandsgemeinden liegen weiterhin nah beieinander: Die VG Nordpfälzer Land verzeichnet mit 16 aktive Fällen am wenigsten, die VG Kirchheimbolanden mit 29 am meisten aktive Fälle. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner hat der Donnersbergkreis 1975, Rheinland-Pfalz 2303 Fälle und Deutschland 2.704 Fälle.