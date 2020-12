Der Kreis-Gesundheitsamt hat am Mittwoch zwölf neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich wiederum leicht erhöht auf 100,9. 150 aktive Infektionsfälle sind derzeit im Landkreis bekannt, 16 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Seit am 18. März der erste Infektionsfall im Donnersbergkreis bekannt wurde, ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 1078 angestiegen, wovon 905 als genesen gelten. In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind seither 23 Todesfälle zu beklagen.

