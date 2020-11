Die Gesamtanzahl der im Donnersbergkreis registrierten SARS-CoV-2-Infektionen hat sich auf 428 erhöht, 16 mehr als tags zuvor. Das hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Davon gelten 294 Personen als wieder genesen, neun Menschen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Drei Personen werden stationär behandelt, eine davon ist in kritischem Zustand. Auf Basis dieser Zahlen sind im Kreis 125 aktive Infektionsfälle bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 134,1. Zur Entwicklung in den Schulen und Einrichtungen berichtet das Gesundheitsamt von Fällen in der Neumayer-Schule Kibo (8. Klasse, die Ermittlungen des Amtes laufen noch), im Internat Weierhof (eine Erzieherin positiv, zwei Kinder in Quarantäne, die Ermittlungen laufen noch), in der IGS Eisenberg (7. Klasse mit einem weiteren Fall, weshalb die Quarantäne verlängert wurde, und MSS 12; die MSS 13 geht am Montag wieder zur Schule) und im Nordpfalzgymnasium (MSS 11). Im Gymnasium Weierhof geht die 6. Klasse am Freitag wieder zur Schule und in die Grundschule Eisenberg die 4. Klasse nach Ablauf der Quarantäne. Die protestantische Kita Rockenhausen und die Albert-Schweitzer-Kita Göllheim öffnen am Montag wieder, die Kitas Steinbach und Dreisen sind noch zu. Im Seniorenzentrum Wolffstift ist eine nicht in der Pflege tätige Person weiter in Quarantäne, weitere positive Fälle sind nicht aufgetreten. Im Haus Antonius in Göllheim wurde eine Reinigungskraft positiv getestet, zur Sicherheit werden 35 Personen abgestrichen. Im Kibobad wurde ein Mitarbeiter positiv getestet.