Die Fallzahlen im Donnersbergkreis haben eine neue Dynamik entwickelt. Dies teilt das Gesundheitsamt mit. Die Anzahl der bisher registrierten bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen hat sich um sechs Fälle auf 125 erhöht. Die neu hinzugekommenen Fälle stehen in keiner Beziehung zueinander und leben in verschiedenen Verbandsgemeinden, so das Gesundheitsamt weiter.

Die neue Infektionsdynamik zeige, dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen dürften. „Steigen die Zahlen zu sehr an, müssen Lockerungen zurückgenommen werden - 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage sind die Obergrenze“, so haben es der Bund und die Länder beschlossen. Für den Donnersbergkreis mit 75.000 Einwohnern liegt die Schwelle dementsprechend bei 38.

Hochgerechnet verzeichnet der Donnersbergkreis derzeit 166 Fälle pro 100.000 Einwohner. In ganz Rheinland-Pfalz sind es laut Robert-Koch-Institut 153 und bundesweit 201 Fälle pro 100.000 Einwohner.